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Військові атакували окупантів на острові Зміїний з САУ Caesar на баржах, - NYT

Фото: Військові атакували окупантів на острові Зміїний з САУ Caesar, на баржах (Сухопутні_війська_ЗС_України)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові обстрілювали окупантів на острові Зміїний з артилерії Caesar. Установки розміщували на баржах, які відбуксирували на 10 кілометрів від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили самохідні артилерійські установки Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.

Військові розмістили Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, аби вже звідти атакувати позиції росіян на острові. Він знаходився за 50 кілометрів від позицій ЗСУ.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що САУ "Богдана" допомагала звільняти острів Зміїний.

Пізніше Україна проводила дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили після себе російські окупанти на острові.

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