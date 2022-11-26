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Военные атаковали оккупантов на острове Змеиный с САУ Caesar на баржах, - NYT

Фото: Военные атаковали оккупантов на острове Змеиный с САУ Caesar, на баржах.
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обстреливали оккупантов на острове Змеиный из артиллерии Caesar. Установки размещали на баржах, которые отбуксировали в 10 километрах от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинские войска установили самоходные артиллерийские установки Caesar с 40-километровым радиусом действия.

Военные разместили Caesar на барже и отбуксировали их на 10 километров, чтобы оттуда атаковать позиции россиян на острове. Он находился в 50 километрах от позиций ВСУ.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что САУ "Богдана" помогала освобождать остров Змеиный.

Позже Украина проводила исследования и разминирование Змеиного. ВСУ показали, что оставили после себя российские оккупанты на острове.

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