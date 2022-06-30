Залужный рассказал, что помогло освободить Змеиный: спасибо за САУ "Богдана" (видео)

Опубликовано видео выбивания российских оккупантов с острова Змеиный. Украинские бойцы с помощью САУ "Богдана" освободили остров от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный. Спасибо защитникам Одесской области, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы “Богдана”, которая сыграла важную роль в освобождении острова", - сопроводил видео подписью Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил иностранных партнеров за предоставленные средства поражения.

"Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к победе!"- добавил Залужный.

Что известно об этой САУ

2С22 "Богдана" - это перспективная украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм.

Эта САУ может бить максимально на дальность до 50 км.

Отметим, что во время полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец был вывезен в тыл, потом "Богдана" была вывезена с тыла и передана украинским военным, а впоследствии попала на фронт, где была использована ВСУ для отражения российской агрессии.

Сообщалось, что 25 февраля разработчикам самоходной гаубицы "Богдана" поступило распоряжение - уничтожить ее, чтобы новая украинская САУ не досталась врагу, но установку удалось сначала спасти, а потом и применить по назначению.