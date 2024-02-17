Військові 3-ї штурмової бригади відійшли на околиці Авдіївки та вирівняли лінію фронту

Військові Третьої штурмової бригади відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняли лінію фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї окремої штурмової бригади.
"З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії", - наголосили військові.
За їх даними, попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали в бригаді.
Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.
Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.
Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.
Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.
Детальніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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