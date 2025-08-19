Військове керівництво НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, 16 серпня Трамп і Путін провели зустріч на Алясці, де обговорили завершення війни РФ проти України.

Вже 18 серпня Трамп провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Після цього президент США зателефонував Путіну, щоб організувати зустріч на рівні лідерів.

За словами Зеленського, РФ випустила за двосторонню зустріч, а потім за проведення переговорів у тристоронньому форматі.

У Швейцарії заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.