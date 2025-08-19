UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Військове керівництво НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво країн НАТО проведе засідання, де обговорить ситуація в Україні. Воно відбудеться у середу, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, зустріч військових лідерів НАТО щодо України відбудеться вже завтра в онлайн-форматі.

За даними Reuters, командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич проінформує представників інших країн Альянсу про результати зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна минулого тижня на Алясці.

З боку США візьме участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

 

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, 16 серпня Трамп і Путін провели зустріч на Алясці, де обговорили завершення війни РФ проти України.

Вже 18 серпня Трамп провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Після цього президент США зателефонував Путіну, щоб організувати зустріч на рівні лідерів.

За словами Зеленського, РФ випустила за двосторонню зустріч, а потім за проведення переговорів у тристоронньому форматі.

У Швейцарії заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.

НАТОВійна в Україні