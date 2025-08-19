Военное руководство НАТО завтра обсудит ситуацию в Украине

Переговоры по войне в Украине

Напомним, 16 августа Трамп и Путин провели встречу на Аляске, где обсудили завершение войны РФ против Украины.

Уже 18 августа Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. После этого президент США позвонил Путину, чтобы организовать встречу на уровне лидеров.

По словам Зеленского, РФ выпустила за двустороннюю встречу, а затем за проведение переговоров в трехстороннем формате.

В Швейцарии заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.