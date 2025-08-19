Військове керівництво НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні
Військове керівництво країн НАТО проведе засідання, де обговорить ситуація в Україні. Воно відбудеться у середу, 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначається, зустріч військових лідерів НАТО щодо України відбудеться вже завтра в онлайн-форматі.
За даними Reuters, командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич проінформує представників інших країн Альянсу про результати зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна минулого тижня на Алясці.
З боку США візьме участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.
Переговори щодо війни в Україні
Нагадаємо, 16 серпня Трамп і Путін провели зустріч на Алясці, де обговорили завершення війни РФ проти України.
Вже 18 серпня Трамп провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Після цього президент США зателефонував Путіну, щоб організувати зустріч на рівні лідерів.
За словами Зеленського, РФ випустила за двосторонню зустріч, а потім за проведення переговорів у тристоронньому форматі.
У Швейцарії заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.