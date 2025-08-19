ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Військове керівництво НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні

Брюссель, Вівторок 19 серпня 2025 18:48
UA EN RU
Військове керівництво НАТО завтра обговорить ситуацію в Україні Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво країн НАТО проведе засідання, де обговорить ситуація в Україні. Воно відбудеться у середу, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, зустріч військових лідерів НАТО щодо України відбудеться вже завтра в онлайн-форматі.

За даними Reuters, командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич проінформує представників інших країн Альянсу про результати зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна минулого тижня на Алясці.

З боку США візьме участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, 16 серпня Трамп і Путін провели зустріч на Алясці, де обговорили завершення війни РФ проти України.

Вже 18 серпня Трамп провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Після цього президент США зателефонував Путіну, щоб організувати зустріч на рівні лідерів.

За словами Зеленського, РФ випустила за двосторонню зустріч, а потім за проведення переговорів у тристоронньому форматі.

У Швейцарії заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна в Україні
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"