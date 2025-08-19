Военное руководство НАТО завтра обсудит ситуацию в Украине

Военное руководство стран НАТО проведет заседание, где обсудит ситуация в Украине. Оно состоится в среду, 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным Reuters, командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформирует представителей других стран Альянса о результатах встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на прошлой неделе на Аляске.

Как отмечается, встреча военных лидеров НАТО по Украине состоится уже завтра в онлайн-формате.

Переговоры по войне в Украине

Напомним, 16 августа Трамп и Путин провели встречу на Аляске, где обсудили завершение войны РФ против Украины.

Уже 18 августа Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. После этого президент США позвонил Путину, чтобы организовать встречу на уровне лидеров.

По словам Зеленского, РФ выпустила за двустороннюю встречу, а затем за проведение переговоров в трехстороннем формате.

В Швейцарии заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.