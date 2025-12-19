В НАТО заявили, що поставки зброї в Україну не скоротилися попри рішення Трампа

Після зміни політики США постачання зброї до України продовжуються без перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопоставлений чиновник НАТО у Вісбадені підтвердив, що поставки зброї та матеріалів в Україну не скоротилися після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити "прямі пожертви".

"Не було жодної паузи… це просто продовжувалося", - зазначив генерал-майор Майк Келлер, заступник командувача Служби допомоги та навчання НАТО Україні (NSATU).

За механізмом "Список пріоритетних потреб України" (PURL), Україна отримує озброєння з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

"Ми виявили, що багато європейських країн фактично роблять свій внесок у фінансування", - додав Келлер.

Місія NSATU направила до Києва приблизно 220 000 тонн військової допомоги у 2025 році, що включає близько 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів і 500 літаків із зброєю, боєприпасами та іншими матеріалами.

"Цього ніколи не буває достатньо. Але принаймні цього достатньо, щоб Україна продовжувала боротьбу", - підкреслив генерал.

Найнагальніші потреби включають засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові міни, засоби радіоелектронної боротьби та зброю глибокого удару.

Закон про національне фінансування оборони США на 2026 рік передбачає 800 мільйонів доларів для України в рамках "Ініціативи допомоги у сфері безпеки".

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна значною мірою залежить від американської зброї.

Місія НАТО координує постачання озброєння з грудня 2024 року, узгоджуючи потреби Києва з пропозиціями союзників.

Наразі більшість допомоги надходить через центр у польському Жешуві, а другий центр у Румунії перейде під командування НАТО до кінця січня.