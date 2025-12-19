В НАТО заявили, что поставки оружия в Украину не сократились несмотря на решение Трампа
После изменения политики США поставки оружия в Украину продолжаются без перерыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный чиновник НАТО в Висбадене подтвердил, что поставки оружия и материалов в Украину не сократились после решения администрации Дональда Трампа прекратить "прямые пожертвования".
"Не было никакой паузы... это просто продолжалось", - отметил генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего Службы помощи и обучения НАТО Украине (NSATU).
По механизму "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), Украина получает вооружение из американских запасов за счет средств стран НАТО.
"Мы обнаружили, что многие европейские страны фактически делают свой вклад в финансирование", - добавил Келлер.
Миссия NSATU направила в Киев примерно 220 000 тонн военной помощи в 2025 году, что включает около 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов с оружием, боеприпасами и другими материалами.
"Этого никогда не бывает достаточно. Но по крайней мере этого достаточно, чтобы Украина продолжала борьбу", - подчеркнул генерал.
Самые неотложные потребности включают средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые мины, средства радиоэлектронной борьбы и оружие глубокого удара.
Закон о национальном финансировании обороны США на 2026 год предусматривает 800 миллионов долларов для Украины в рамках "Инициативы помощи в сфере безопасности".
После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина в значительной степени зависит от американского оружия.
Миссия НАТО координирует поставки вооружения с декабря 2024 года, согласовывая потребности Киева с предложениями союзников.
Сейчас большинство помощи поступает через центр в польском Жешуве, а второй центр в Румынии перейдет под командование НАТО до конца января.
Программа PURL от НАТО
Многосторонняя схема "Prioritised Ukraine Requirements List" (PURL) обеспечивает стабильность помощи, несмотря на изменения политики в США.
Напомним, что 14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. По этой схеме Киев может получать системы ПВО, ракеты и боеприпасы.
На программу уже выделили средства такие страны как Дания - около 580 млн датских крон, Швеция - 275 млн долларов, Норвегия - 135 млн долларов, Нидерланды - 500 млн евро, Германия также внесла свой вклад.
Первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину в сентябре, новые партии ожидаются в ближайшее время.
Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, к программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Киева, присоединились уже 21 государство.