Військова машина Путіна отримує мільярди: сенатори звинуватили Трампа в провалі санкцій

Кілька американських сенаторів-демократів вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа слабо дотримується санкцій проти російського експортного терміналу Арктик СПГ-2.

Про це йдеться в заяві чотирьох членів Сенату США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сенатори звернули увагу, що з серпня оператор Арктик СПГ-2, "Новатек" (NVTK.MM), який частково належить найближчим соратникам російського диктатора Володимира Путіна, продав близько 14 партій СПГ, надавши китайським покупцям знижки приблизно в 30-40%.

"Це ще один приклад того, як Дональд Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів", - наголошується в заяві сенаторів Елізабет Воррен, Тіма Кейна, Кріса Ван Холлена та Анджели Олсбрукс.

Вони наголошують, що продаж СПГ з Arctic LNG 2 є "джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна, яке раніше було порушене завдяки послідовним і цільовим санкціям США".

Колишній президент Джо Байден уперше ввів санкції проти проєкту Арктик СПГ-2 наприкінці 2023 року.

Сенатори додали, що Конгрес має вимагати проведення перевірки будь-якого пропонованого ослаблення санкцій США, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, "замість того, щоб дозволяти Трампу відмовитися від решти критично важливого важеля тиску".