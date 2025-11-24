ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Військова машина Путіна отримує мільярди: сенатори звинуватили Трампа в провалі санкцій

Вашингтон, Понеділок 24 листопада 2025 19:57
UA EN RU
Військова машина Путіна отримує мільярди: сенатори звинуватили Трампа в провалі санкцій Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кілька американських сенаторів-демократів вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа слабо дотримується санкцій проти російського експортного терміналу Арктик СПГ-2.

Про це йдеться в заяві чотирьох членів Сенату США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенатори звернули увагу, що з серпня оператор Арктик СПГ-2, "Новатек" (NVTK.MM), який частково належить найближчим соратникам російського диктатора Володимира Путіна, продав близько 14 партій СПГ, надавши китайським покупцям знижки приблизно в 30-40%.

"Це ще один приклад того, як Дональд Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів", - наголошується в заяві сенаторів Елізабет Воррен, Тіма Кейна, Кріса Ван Холлена та Анджели Олсбрукс.

Вони наголошують, що продаж СПГ з Arctic LNG 2 є "джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна, яке раніше було порушене завдяки послідовним і цільовим санкціям США".

Колишній президент Джо Байден уперше ввів санкції проти проєкту Арктик СПГ-2 наприкінці 2023 року.

Сенатори додали, що Конгрес має вимагати проведення перевірки будь-якого пропонованого ослаблення санкцій США, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, "замість того, щоб дозволяти Трампу відмовитися від решти критично важливого важеля тиску".

Нові санкції США

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у жовтні ввів проти Росії нові санкції. Вони були націлені на нафтові компанії РФ - "Лукойл" і "Роснефть".

Обмеження змусили індійські нафтопереробні заводи відмовлятися від купівлі російської нафти.

Також 11 листопада стало відомо, що один із найбільших НПЗ у Китаї припиняє закупівлі російської нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дональд Трамп Сенат США Газ Конгресс США Війна в Україні
Новини
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України