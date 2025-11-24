ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Военная машина Путина получает миллиарды: сенаторы обвинили Трампа в провале санкций

Вашингтон, Понедельник 24 ноября 2025 19:57
UA EN RU
Военная машина Путина получает миллиарды: сенаторы обвинили Трампа в провале санкций Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Несколько американских сенаторов-демократов считают, что администрация президента Дональда Трампа слабо соблюдает санкции против российского экспортного терминала Арктик СПГ-2.

Об этом сказано в заявлении четырех членов Сената США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенаторы обратили внимание, что с августа оператор Арктик СПГ-2, "Новатэк" (NVTK.MM), который частично принадлежит ближайшим соратникам российского диктатора Владимира Путина, продал около 14 партий СПГ, предоставив китайским покупателям скидки примерно в 30-40%.

"Это еще один пример того, как Дональд Трамп не оказывает давления на Путина и не приводит Россию за стол переговоров", - отмечается в заявлении сенаторов Элизабет Уоррен, Тима Кейна, Криса Ван Холлена и Анджелы Олсбрукс.

Они отмечают, что продажа СПГ с Arctic LNG 2 представляет собой "источник энергетических доходов стоимостью в миллиарды для военной машины Путина, который ранее был нарушен благодаря последовательным и целевым санкциям США".

Бывший президент Джо Байден впервые ввел санкции против проекта Арктик СПГ-2 в конце 2023 года.

Сенаторы добавили, что Конгресс должен требовать проведения проверки любого предлагаемого ослабления санкций США, введенных против России за ее вторжение в Украину, "вместо того чтобы позволять Трампу отказаться от остальной части критически важного рычага давления".

Новые санкции США

Напомним, президент США Дональд Трамп в октябре ввел против России новые санкции. Они были нацелены на нефтяные компании РФ - "Лукойл" и "Роснефть".

Ограничения вынудили индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываться от покупки российской нефти.

Также 11 ноября стало известно, что один из крупнейших НПЗ в Китае прекращает закупки российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Трамп Сенат США Газ Конгресс США Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины