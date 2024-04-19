Військова допомога США допоможе зламати плани Путіна, - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що затвердження Конгресом законопроекту про надання військової допомоги, допоможе Україні протриматися на полі бою до кінця цього року та зламати плани Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Виступаючи на заході в Президентському центрі Джорджа Буша, керівник ЦРУ закликав Конгрес ухвалити додатковий законопроект про надання військової допомоги України.

"З поштовхом, який дала б військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися до 2024 року і розбити зарозуміле уявлення Путіна про те, що час на його боці", - сказав Бернс.

Глава ЦРУ зазначив, що якщо законопроект не пройде через Конгрес, "картина буде набагато гіршою".

"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", - продовжив він.

Бернс також заявив, що підтримка України зараз - це більше, ніж війна з Росією.

"Йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї та його амбіціях, наших союзників та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це справді питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, та чи розуміють це наші союзники і партнери", - сказав глава ЦРУ.