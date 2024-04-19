Военная помощь США поможет Украине сломать планы Путина, - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что утверждение Конгрессом законопроекта о предоставлении военной помощи, поможет Украине продержаться на поле боя до конца этого года и сломать планы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, руководитель ЦРУ призвал Конгресс принять дополнительный законопроект о предоставлении военной помощи Украине.

"С толчком, который дала бы военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и разбить высокомерное представление Путина о том, что время на его стороне", - сказал Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что если законопроект не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже".

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования", - продолжил он.

Бернс также заявил, что поддержка Украины сейчас - это больше, чем война с Россией.

"Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае и его амбициях, наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры", - сказал глава ЦРУ.