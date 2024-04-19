ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военная помощь США поможет Украине сломать планы Путина, - директор ЦРУ

Вашингтон, Пятница 19 апреля 2024 00:30
UA EN RU
Военная помощь США поможет Украине сломать планы Путина, - директор ЦРУ Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что утверждение Конгрессом законопроекта о предоставлении военной помощи, поможет Украине продержаться на поле боя до конца этого года и сломать планы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, руководитель ЦРУ призвал Конгресс принять дополнительный законопроект о предоставлении военной помощи Украине.

"С толчком, который дала бы военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и разбить высокомерное представление Путина о том, что время на его стороне", - сказал Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что если законопроект не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже".

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования", - продолжил он.

Бернс также заявил, что поддержка Украины сейчас - это больше, чем война с Россией.

"Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае и его амбициях, наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры", - сказал глава ЦРУ.

Законопроект о помощи США для Украины

В начале февраля этого года Сенат Конгресса разработал новый законопроект о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на 96 млрд долларов. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон несколько месяцев отказывался выносить документ на голосование нижней палаты.

На днях Джонсон предложил разделить законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных законопроекта. То есть финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов будет отделено в отдельный документ.

Президент США Джо Байден пообещал немедленно подписать законопроекты Джонсона после их одобрения Конгрессом.

Голосование за законопроекты запланировано на субботу, 20 апреля.

Что предусматривает инициатива Джонсона касательно помощи Украине - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
DAILY
В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях