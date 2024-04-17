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Байден зробив заяву щодо законопроектів Джонсона: чи підпише їх президент США

Вашингтон, Середа 17 квітня 2024 21:29
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Байден зробив заяву щодо законопроектів Джонсона: чи підпише їх президент США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти спікера Палати представників США Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли їх схвалить Конгрес.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву американського лідера наводить пресслужба Білого дому.

Байден наголосив, що рішуче підтримує ініціативу спікера Палати представників, щоб допомогти Україні та Ізраїлю, а також надати необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Газа та зміцнити стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США нагадав, що Ізраїль перебував під безпрецедентними атаками Ірану, а Україна стикається з триваючими обстрілами з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

"Палата представників має прийняти цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко наслідувати її приклад. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал усьому світу: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - додав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, цього тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити сенатський законопроект про національну безпеку на чотири окремі законопроекти.

Таким чином, фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів виділили в окремий документ.

Сьогодні, 17 квітня, з’явився текст законопроекту про допомогу Україні, який запропонував Джонсон. Зокрема, у документі передбачено передачу нашим військовим ATACMS.

Усі деталі - у матеріалі РБК-Україна.

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