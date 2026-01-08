Військова допомога Британії: системи Raven і Gravehawk уже на озброєнні України

Велика Британія посилює ППО України, постачаючи сучасні системи ближньої та дальньої дії для захисту від російських повітряних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію UK Defence Journal .

Gravehawk призначений для захисту стратегічно важливих об'єктів України від далекобійних ударів РФ і стане ключовим елементом зміцнення обороноздатності країни.

За його словами, з решти 15 систем за контрактом перша партія буде поставлена найближчим часом.

Система забезпечує потенціал, що швидко розгортається, дозволяючи українським військам реагувати на загрози оперативно, з обмеженою можливістю ураження крилатих ракет.

Raven призначена для боротьби з безпілотниками, літаками і вертольотами поблизу лінії фронту та адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для наземного застосування.

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс зазначив: "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передано Україні, що дає змогу українським підрозділам швидко захищатися від російських повітряних загроз".

Згідно з письмовою відповіддю британського парламенту від 6 січня 2026 року, в Україну поставлено 13 систем ППО Raven.

Ці постачання включають як уже розгорнуті Raven, так і прототипи далекобійних систем Gravehawk.

У міру продовження активної фази війни Україна отримує нові британські системи протиповітряної оборони, призначені для захисту військ і критичної інфраструктури від атак з повітря.

Нагадуємо, що Україна отримає додаткове посилення протиповітряної оборони на тлі постійних атак по енергетиці та критичній інфраструктурі. Велика Британія надсилає автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників у рамках зимового пакета ППО вартістю 600 мільйонів фунтів стерлінгів, розрахованого на захист міст і стратегічних об'єктів.

Зазначимо, що США призупинили постачання частини зенітних ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через занепокоєння станом власних запасів озброєнь.