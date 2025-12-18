Нові поставки ППО для України з Великої Британії: деталі пакета

Україна отримує додаткове посилення протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Новий пакет підтримки розрахований на зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті уряду Великобританії.

Новий пакет допомоги для ППО України

Велика Британія надсилає Україні автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників у рамках пакета протиповітряної оборони вартістю 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фінансування охоплює постачання сучасних систем, призначених для захисту міст, об'єктів енергетики та критичної інфраструктури в зимовий період.

Постачання ракет і нових систем

З червня Україні було передано понад 1000 ракет ППО британського виробництва. Ці поставки стали частиною найбільших річних інвестиції Лондона в зміцнення української протиповітряної оборони.

Найближчим часом оборону також посилять системи RAVEN і GRAVEHAWK, а також турелі типу "контршахед", призначені для перехоплення ударних безпілотників.

П'ять комплексів RAVEN, анонсованих влітку, передадуть підрозділам на лінії фронту для захисту від низьколітаючих цілей.

Перші системи GRAVEHAWK, оголошені раніше, вже постачаються і використовуються для прикриття ключових об'єктів від глибоких ударів.

Міжнародна координація та плани на 2026 рік

Оголошення прозвучало на 32-му засіданні Контактної групи з оборони України, де представники близько 50 країн обговорюють військові потреби України на 2026 рік, ситуацію на полі бою і подальше постачання озброєння.

Велика Британія також підтвердила плани довгострокової підтримки, включно з постачанням понад двадцяти дистанційно керованих турелей, закуплених в Естонії, з очікуваним переданням у 2026 році.

Заява міністра оборони

Міністр оборони, член парламенту Джон Гілі, сказав: "Українці продовжують боротися з величезною мужністю - як військові, так і цивільні. Інвестиції Великої Британії в розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів цього року є критично важливою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів Росії.

Разом із цією групою з 50 партнерів ми працюємо над наданням життєво важливої підтримки обороні України, щоб забезпечити їй сильнішу позицію для забезпечення миру".