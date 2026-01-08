Военная помощь Британии: системы Raven и Gravehawk уже на вооружении Украины

Великобритания усиливает ПВО Украины, поставляя современные системы ближнего и дальнего действия для защиты от российских воздушных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию UK Defence Journal .

По мере продолжения активной фазы войны Украина получает новые британские системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты войск и критической инфраструктуры от атак с воздуха.

Эти поставки включают как уже развернутые Raven, так и прототипы дальнобойных систем Gravehawk.

Raven: оперативная защита на ближней дистанции

Согласно письменному ответу британского парламента от 6 января 2026 года, в Украину поставлено 13 систем ПВО Raven.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс отметил: "13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже передано Украине, что позволяет украинским подразделениям быстро защищаться от российских воздушных угроз".

Raven предназначена для борьбы с беспилотниками, самолетами и вертолетами вблизи линии фронта и адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для наземного применения.

Система обеспечивает быстроразвертывающийся потенциал, позволяя украинским войскам реагировать на угрозы оперативно, с ограниченной возможностью поражения крылатых ракет.

Gravehawk: защита критической инфраструктуры

Министерство обороны также подтвердило прогресс с системой Gravehawk.

"В настоящее время в Украину поставлены два прототипа систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK", – сообщил Карнс.

По его словам, из оставшихся 15 систем по контракту первая партия будет поставлена в ближайшее время.

Gravehawk предназначен для защиты стратегически важных объектов Украины от дальнобойных ударов РФ и станет ключевым элементом укрепления обороноспособности страны.