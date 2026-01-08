Военная помощь Британии: системы Raven и Gravehawk уже на вооружении Украины
Великобритания усиливает ПВО Украины, поставляя современные системы ближнего и дальнего действия для защиты от российских воздушных угроз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию UK Defence Journal.
По мере продолжения активной фазы войны Украина получает новые британские системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты войск и критической инфраструктуры от атак с воздуха.
Эти поставки включают как уже развернутые Raven, так и прототипы дальнобойных систем Gravehawk.
Raven: оперативная защита на ближней дистанции
Согласно письменному ответу британского парламента от 6 января 2026 года, в Украину поставлено 13 систем ПВО Raven.
Министр по делам ветеранов Эл Карнс отметил: "13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже передано Украине, что позволяет украинским подразделениям быстро защищаться от российских воздушных угроз".
Raven предназначена для борьбы с беспилотниками, самолетами и вертолетами вблизи линии фронта и адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для наземного применения.
Система обеспечивает быстроразвертывающийся потенциал, позволяя украинским войскам реагировать на угрозы оперативно, с ограниченной возможностью поражения крылатых ракет.
Gravehawk: защита критической инфраструктуры
Министерство обороны также подтвердило прогресс с системой Gravehawk.
"В настоящее время в Украину поставлены два прототипа систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK", – сообщил Карнс.
По его словам, из оставшихся 15 систем по контракту первая партия будет поставлена в ближайшее время.
Gravehawk предназначен для защиты стратегически важных объектов Украины от дальнобойных ударов РФ и станет ключевым элементом укрепления обороноспособности страны.
Напоминаем, что Украина получит дополнительное усиление противовоздушной обороны на фоне продолжающихся атак по энергетике и критической инфраструктуре. Великобритания направляет автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников в рамках зимнего пакета ПВО стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов, рассчитанного на защиту городов и стратегических объектов.
Отметим, что США приостановили поставки части зенитных ракет для ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за обеспокоенности состоянием собственных запасов вооружений.