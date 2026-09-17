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Військова база США може з'явитися у Польщі найближчим часом, - Трамп

21:10 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Військова база США може з'явитися у Польщі найближчим часом, - Трамп Фото: Трамп анонсував появу військової бази США в Польщі (Getty Images)
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США досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі. Точне місце її розташування оголосять уже незабаром.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у мережі Truth Social.

Деталі переговорів

За словами Трампа, зрушення у переговорах відбулися завдяки сміливому керівництву президента Польщі Кароля Навроцького.

Він наголосив, що поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин між країнами.

"Якщо це станеться, місце розташування буде оголошено дуже скоро. Це буде історичний крок для нашого Великого американо-польського альянсу", - зазначив Трамп.

Інші заяви Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував важливі рішення щодо подальшого перебігу війни з Іраном та можливе швидке врегулювання російсько-українського конфлікту.

Наразі Збройні сили США підтримують присутність у регіоні Близького Сходу на рівні, достатньому для можливого відновлення бойових дій. Попри це, Вашингтон готується ухвалити переломне рішення щодо Ірану.

Водночас Трамп торкнувся і теми війни Росії проти України. За його словами, завершення російсько-українського конфлікту може бути досягнуто вже найближчим часом.

При цьому американський лідер наголосив, що вважає цю війну найскладнішою серед усіх протистоянь, які він намагався врегулювати.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Польща Військова база
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