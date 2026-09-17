Военная база США может появиться в Польше в ближайшее время, - Трамп

США добились значительного прогресса в вопросах создания своей военной базы на территории Польши. Точное место ее расположения объявят уже скоро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Truth Social .

"Если это произойдет, местонахождение будет объявлено очень скоро. Это будет исторический шаг для нашего Большого американо-польского альянса", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что появление американской базы станет важным этапом развития отношений между странами.

Другие заявления Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал важные решения по дальнейшему ходу войны с Ираном и возможное скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта.

В настоящее время Вооруженные силы США поддерживают присутствие в регионе Ближнего Востока на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. Несмотря на это, Вашингтон готовится принять переломное решение по Ирану.

В то же время Трамп затронул и тему войны России против Украины. По его словам, завершение российско-украинского конфликта может быть достигнуто уже в ближайшее время.

При этом американский лидер подчеркнул, что считает эту войну самой сложной из всех противостояний, которые он пытался урегулировать.