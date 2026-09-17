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Трамп анонсував переломний момент у війні США з Іраном

20:47 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Трамп анонсував переломний момент у війні США з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Збройні сили США будуть підтримувати присутність на Близькому Сході на рівні, достатньому для можливого відновлення бойових дій. Водночас Вашингтон має ухвалити важливе рішення щодо Ірану.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Президент США зазначив що стоїть перед критичним рішенням: відновити масштабні військові дії проти Ірану чи обрати інший шлях для припинення конфлікту.

"Мені належить прийняти важливе рішення. Чи хочу я втрутитися й знищити їх [іранський режим], чи ні? Це важливе рішення. Зі мною може статися що завгодно", - сказав він.

Трамп повідомив, що планує обговорити подальші кроки під час зустрічі з лідерами шести країн Перської затоки в рамках Генеральної Асамблеї ООН. До числа країн-учасниць входять Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт та Оман.

"Я хочу дізнатися, де вони перебувають і як у них справи. Ми завжди дуже дбали про них", - заявив президент США.

Водночас Трамп відмовився повідомити, чи ухвалить він рішення щодо подальших дій до чи після проміжних виборів.

Присутність на Близькому Сході

За словами американських чиновників, Трамп і міністр оборони Піт Гегсет наказали збройним силам США підтримувати необхідний рівень присутності на Близькому Сході до кінця року. Це необхідно, щоб бути готовими до можливого відновлення бойових дій.

Трамп заявив, що дуже задоволений тим, що військово-морська блокада завадила Ірану експортувати нафту.

"З того часу, як ми розпочали блокаду, жодне судно не зайшло до Ірану. Вони намагалися, і ми їх підірвали", - сказав американський президент.

Він додав, що Тегеран перебуває в прямому контакті із Вашингтоном, і заявив, що "іранці, як і раніше, хочуть досягти угоди".

Нагадаємо, Politico повідомило, що Дональд Трамп витратив на ведення війни на Близькому Сході щонайменше 38,1 мільярда доларів.

Крім того, Трамп нещодавно припустив, що США можуть залишитися в Ірані після завершення війни та взяти контроль над нафтою, як це було у випадку з Венесуелою.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
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