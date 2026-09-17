Трамп розповів, коли може завершитися війна Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуто найближчим часом. Він назвав цей конфлікт найскладнішим серед тих, що намагався завершити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію C-SPAN.

Найскладніший конфлікт

Трамп заявив, що США продовжують працювати над врегулюванням війни Росії проти України. За його словами, саме цей конфлікт виявився найскладнішим серед тих, які він пов'язує зі своїми спробами завершити вісім війн.

"Ви знаєте, я завершив вісім конфліктів. І найскладніший - між Росією та Україною, тому що лідери ненавидять один одного. Але врегулювання незабаром буде досягнуто", - заявив Трамп.

Американський президент також наголосив на складності ситуації через відносини між керівниками двох країн.

Що сказав Трамп

Заява прозвучала під час виступу Трампа у Гастонії, Північна Кароліна, 16 вересня 2026 року. При цьому Трамп не уточнив, які саме кроки, на його думку, мають призвести до досягнення домовленості і в які терміни це може статися.

Зазначимо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що війна Росії проти України може завершитись до закінчення його президентського терміну у січні 2029 року.

Нагадуємо, що ще раніше Дональд Трамп висловлював впевненість, що Москва та Київ зможуть досягти домовленості, яка дозволить завершити війну.