UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп не виключив вторгнення військ США в Іран

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану випереджає графіки. Проте він не виключає наземного вторгнення американських військ.

За його словами, операція "Епічна лють" проходить швидше, ніж він очікував, оскільки за короткий термін було вбито 49 посадовців Тегерана.

"Це (знищення іранських посадовців - Ред.) займе, як ми подумали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день", - сказав Трамп.

Втім, він не виключає використання наземних військ, якщо в цьому буде необхідність.

"На місцях не буде жодних військових - я цього не кажу. Я кажу: ймовірно, вони нам не потрібні", - додав Трамп.

За словами президента США, рішення про удар він прийняв після провалу переговорів у Женеві та отримання нових розвідданих про таємну роботу Ірану над ядерною зброєю.

"У нас були дуже серйозні переговори. Вони були там, а потім відступили", - пояснив він.

Що відбувається в Ірані

З початку операції 28 лютого Іран втратив фактично всю верхівку збройних сил. Загинули міністр оборони Азіз Насірзаде, начальник Генерального штабу Абдольрахім Мусаві та головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур.

Загалом, за даними Білого дому, ліквідовано 49 керівників іранського режиму, включно з верховним лідером Алі Хаменеї та кількома членами його родини.

У США теж є втрати. Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило загибель трьох американських військових під час операції "Епічна лють".

Ще п'ятеро отримали важкі поранення. Кілька інших солдатів дістали легкі травми та контузії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранДональд Трамп