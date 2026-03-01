Іран підтвердив загибель міністра оборони та начальника Генштабу
Державне телебачення Ірану підтвердило загибель міністра оборони та начальника Генерального штабу країни під час авіаудара Ізраїлю та США 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Як повідомляється, внаслідок авіаудару загинули міністр оборони генерал Азіз Насірзаде та начальник Генштабу генерал Абдол Рахім Мусаві.
Вони загинули на зустрічі разом із головнокомандувачем іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммедом Пакпуром та секретарем Ради оборони Ірану Алі Шамхані.
Також BBC повідомило, що іранські ЗМІ підтвердили загибель Пакпура та Шамхані внаслідок авіаударів.
Пакпура було призначено головнокомандувачем КВІР після того, як його попередник загинув під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у червні 2025 року. Раніше він був командувачем сухопутних військ КВІР.
Шамхані, який також був старшим радником верховного лідера Ірану, був поранений під час 12-денної війни минулого року.
Як відомо, і Пакпур, і Шамхані були під санкціями США.
Удари по Ірану
Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Ізраїль таСША завдали превентивного удару по Ірану для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.
Згодом стало відомо про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.
