Трамп не исключил вторжения войск США в Иран

По его словам, операция "Эпическая ярость" проходит быстрее, чем он ожидал, поскольку за короткий срок были убиты 49 чиновников Тегерана.

"Это (уничтожение иранских чиновников - Ред.) займет, как мы подумали, по меньшей мере четыре недели, а мы сделали это за один день", - сказал Трамп.

Впрочем, он не исключает использования наземных войск, если в этом будет необходимость.

"На местах не будет никаких военных - я этого не говорю. Я говорю: вероятно, они нам не нужны", - добавил Трамп.

По словам президента США, решение об ударе он принял после провала переговоров в Женеве и получения новых разведданных о тайной работе Ирана над ядерным оружием.

"У нас были очень серьезные переговоры. Они были там, а потом отступили", - пояснил он.

Что происходит в Иране

С начала операции 28 февраля Иран потерял фактически всю верхушку вооруженных сил. Погибли министр обороны Азиз Насирзаде, начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави и главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Всего, по данным Белого дома, ликвидировано 49 руководителей иранского режима, включая верховного лидера Али Хаменеи и нескольких членов его семьи.