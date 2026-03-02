Трамп не исключил вторжения войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана опережает графики. Однако он не исключает наземного вторжения американских войск.
По его словам, операция "Эпическая ярость" проходит быстрее, чем он ожидал, поскольку за короткий срок были убиты 49 чиновников Тегерана.
"Это (уничтожение иранских чиновников - Ред.) займет, как мы подумали, по меньшей мере четыре недели, а мы сделали это за один день", - сказал Трамп.
Впрочем, он не исключает использования наземных войск, если в этом будет необходимость.
"На местах не будет никаких военных - я этого не говорю. Я говорю: вероятно, они нам не нужны", - добавил Трамп.
По словам президента США, решение об ударе он принял после провала переговоров в Женеве и получения новых разведданных о тайной работе Ирана над ядерным оружием.
"У нас были очень серьезные переговоры. Они были там, а потом отступили", - пояснил он.
С начала операции 28 февраля Иран потерял фактически всю верхушку вооруженных сил. Погибли министр обороны Азиз Насирзаде, начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави и главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.
Всего, по данным Белого дома, ликвидировано 49 руководителей иранского режима, включая верховного лидера Али Хаменеи и нескольких членов его семьи.
У США тоже есть потери. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило гибель трех американских военных во время операции "Эпическая ярость".
Еще пятеро получили тяжелые ранения. Несколько других солдат получили легкие травмы и контузии.