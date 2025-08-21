Войска РФ утром атаковали Луцк: повреждено здание, есть раненый

Российские войска сегодня утром, 21 августа, атаковали Луцк. В результате вражеского обстрела есть раненые, повреждены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Волынской области.

"В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения", -отметили в ГСЧС Волынской области. Сообщается, что потерпевшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре.