Війська РФ знову атакували "Шахедами" Одеську область: в ОВА назвали наслідки

"За три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "Шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю", - зазначив голова Одеської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби.

Обстріли Одеської області

В останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Так, російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.

Крім того, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що дрони РФ впали на території Румунії. Офіційний Бухарест не підтверджував цієї інформації.