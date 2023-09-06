Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: виникло кілька пожеж, є загиблий

Російські війська атакували "Шахедами" Одеську область сьогодні вночі, 6 вересня. В результаті атаки є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні", - заявив Кіпер.

Він також зазначив, що у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нічні атаки на Одеську область

В останні тижні війська РФ посилили нічні атаки на Одеську область, намагаючись зруйнувати портову інфраструктуру.

Так, у ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Пізніше в МЗС України зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії. При цьому Бухарест спростовує цю інформацію.

Також джем раніше війська РФ за допомогою "Шахедів" атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині вночі 3 вересня. Повідомляється, що окупанти випустили 25 безпілотників.