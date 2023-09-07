Войска РФ снова атаковали "Шахедами" Одесскую область: в ОВА назвали последствия

"За три часа российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - отметил глава Одесской ОВА.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек – водитель грузовика получил легкую травму ноги. На месте идет ликвидация последствий, работают все службы.

Обстрелы Одесской области

В последние недели оккупанты усилили ночные удары по Одесской области. Так, российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область ночью 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, он скончался в больнице.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай.

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дроны РФ упали на территории Румынии. Официальный Бухарест не подтверждал эту информацию.