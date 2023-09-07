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Войска РФ снова атаковали "Шахедами" Одесскую область: в ОВА назвали последствия

Фото: войска РФ атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Одесской области сегодня ночью, 7 сентября. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"За три часа российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - отметил глава Одесской ОВА.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек – водитель грузовика получил легкую травму ноги. На месте идет ликвидация последствий, работают все службы.

Обстрелы Одесской области

В последние недели оккупанты усилили ночные удары по Одесской области. Так, российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область ночью 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, он скончался в больнице.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай.

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дроны РФ упали на территории Румынии. Официальный Бухарест не подтверждал эту информацию.

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