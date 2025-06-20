Війська РФ знизили активність штурмових груп у прикордонні Сумської області, - спікер ДПСУ

Російські війська знизили активність своїх штурмових підрозділів поблизу кордону Сумської області, але ворог не полишає спроб просунутись за допомогою малих груп.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області десь близько 550 км. І лише на невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Броньована техніка, якою ворог намагався там прорвати наш кордон, не фіксується. Піхотні групи намагаються використовувати квадроцикли, або мототехніку", - зазначив Демченко.
За його словами, в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, за останні кілька днів активність ворожих піхотних груп і спроби заходи на територію України дещо знизилася.
Він також підкреслив, що ворог щоденно втрачає на цьому напрямку десятки людей вбитими або пораненими.
"Несучи такі великі втрати, звісно, що ворог, можливо, зараз перегруповує там свої підрозділи, або ж, можливо, знизить інтенсивність дій", - додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три - в Есманській.
Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.
За даними DeepState, російські війська розширили контроль у прикордонні Сумської області. 8 червня аналітики стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Сумському напрямку українські сили стабілізували ситуацію, а на Харківщині та Луганщині тривають бої без втрати позицій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.