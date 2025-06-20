Війська РФ знизили активність штурмових груп у прикордонні Сумської області, - спікер ДПСУ

"Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області десь близько 550 км. І лише на невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Броньована техніка, якою ворог намагався там прорвати наш кордон, не фіксується. Піхотні групи намагаються використовувати квадроцикли, або мототехніку", - зазначив Демченко.

За його словами, в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, за останні кілька днів активність ворожих піхотних груп і спроби заходи на територію України дещо знизилася.

Він також підкреслив, що ворог щоденно втрачає на цьому напрямку десятки людей вбитими або пораненими.

"Несучи такі великі втрати, звісно, що ворог, можливо, зараз перегруповує там свої підрозділи, або ж, можливо, знизить інтенсивність дій", - додав речник ДПСУ.