Войска РФ снизили активность штурмовых групп в приграничье Сумской области, - спикер ГПСУ

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области где-то около 550 км. И только на небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп. Бронированная техника, которой враг пытался там прорвать нашу границу, не фиксируется. Пехотные группы пытаются использовать квадроциклы, или мототехнику", - отметил Демченко.

По его словам, в тех полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, за последние несколько дней активность вражеских пехотных групп и попытки захода на территорию Украины несколько снизилась.

Он также подчеркнул, что враг ежедневно теряет на этом направлении десятки людей убитыми или ранеными.

"Неся такие большие потери, конечно, что враг, возможно, сейчас перегруппирует там свои подразделения, или же, возможно, снизит интенсивность действий", - добавил спикер ГПСУ.