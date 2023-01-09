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Війська РФ змушені відступати біля Кремінної, а ЗСУ продовжують утримувати Соледар: карти боїв

Фото: війська РФ змушені відступати у Кремінної, а ЗСУ продовжують утримувати Соледар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові продовжують повільний поступ у Луганській області біля Кремінної, а також відбили низку атак у районі Соледара та Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок

Збройні сили України продовжують вогневий тиск на оборонні рубежі противника відразу в кількох місцях Луганської області: біля Сватового, а також на північ від Кремінної. На північ від села Діброва біля Лисичанська також сталося танкове зіткнення за просування до однієї з ключових доріг, якими постачається російське угруповання в регіоні.

Донецький напрямок

У Донецькій області найнапруженішими ділянками фронту залишаються Бахмут та Соледар. За даними ISW, які підтверджуються опублікованими фотографіями з можливістю прив'язки до місцевості, ЗСУ все ще утримують більшу частину Соледара, хоча бої ведуться вже в межах населеного пункту. Також окупанти намагаються просуватися у Покровського та Спірного, а також у районі Клинового.

На південному фланзі, у Херсонській та Запорізькій областях, про серйозні зіткнення за останню добу у звіті ISW не повідомляється.

Раніше стало відомо, що українські військові завдали ряд ударів по районах скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на Донбасі ситуація складна, оскільки війська РФ намагаються вийти на кордони Донецької області або здобути якусь "перемогу", захопивши бодай якийсь населений пункт.

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