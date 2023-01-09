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Войска РФ вынуждены отступать у Кременной, а ВСУ продолжают удерживать Соледар: карты боев

Фото: войска РФ вынуждены отступать у Кременной, а ВСУ продолжают удерживать Соледар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные продолжают медленное продвижение в Луганской области у Кременной, а также отбили ряд атак в районе Соледара и Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление

Вооруженные силы Украины продолжают огневое давление на обороняющиеся рубежи противника сразу в нескольких местах Луганской области: у Сватово, а также севернее Кременной. Севернее села Диброва у Лисичанска также произошло танковое столкновение за продвижение к одной из ключевых дорог, по которым снабжается российская группировка в регионе.

Донецкое направление

В Донецкой области самыми напряженными участками фронта остаются Бахмут и Соледар. По данным ISW, которые подтверждаются опубликованными фотографиями с возможностью привязки к местности, ВСУ все еще удерживают большую часть Соледара, хотя бои ведутся уже в пределах населенного пункта. Также оккупанты пытаются продвигаться у Покровского и Спорного, а также в районе Клинового.

На южном фланге, в Херсонской и Запорожской областях, о серьезных боестолкновениях за последние сутки в отчете ISW не сообщается.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли ряд ударов по районам скопления российских солдат, а также уничтожили склад, где хранилось топливо.

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказывала, что на Донбассе ситуация сложная, поскольку войска РФ пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.

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