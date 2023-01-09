Війська РФ змушені відступати біля Кремінної, а ЗСУ продовжують утримувати Соледар: карти боїв

Українські військові продовжують повільний поступ у Луганській області біля Кремінної, а також відбили низку атак у районі Соледара та Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Луганський напрямок

Збройні сили України продовжують вогневий тиск на оборонні рубежі противника відразу в кількох місцях Луганської області: біля Сватового, а також на північ від Кремінної. На північ від села Діброва біля Лисичанська також сталося танкове зіткнення за просування до однієї з ключових доріг, якими постачається російське угруповання в регіоні.

Донецький напрямок

У Донецькій області найнапруженішими ділянками фронту залишаються Бахмут та Соледар. За даними ISW, які підтверджуються опублікованими фотографіями з можливістю прив'язки до місцевості, ЗСУ все ще утримують більшу частину Соледара, хоча бої ведуться вже в межах населеного пункту. Також окупанти намагаються просуватися у Покровського та Спірного, а також у районі Клинового.

На південному фланзі, у Херсонській та Запорізькій областях, про серйозні зіткнення за останню добу у звіті ISW не повідомляється.