Войска РФ вынуждены отступать у Кременной, а ВСУ продолжают удерживать Соледар: карты боев

Украинские военные продолжают медленное продвижение в Луганской области у Кременной, а также отбили ряд атак в районе Соледара и Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Луганское направление

Вооруженные силы Украины продолжают огневое давление на обороняющиеся рубежи противника сразу в нескольких местах Луганской области: у Сватово, а также севернее Кременной. Севернее села Диброва у Лисичанска также произошло танковое столкновение за продвижение к одной из ключевых дорог, по которым снабжается российская группировка в регионе.

Донецкое направление

В Донецкой области самыми напряженными участками фронта остаются Бахмут и Соледар. По данным ISW, которые подтверждаются опубликованными фотографиями с возможностью привязки к местности, ВСУ все еще удерживают большую часть Соледара, хотя бои ведутся уже в пределах населенного пункта. Также оккупанты пытаются продвигаться у Покровского и Спорного, а также в районе Клинового.

На южном фланге, в Херсонской и Запорожской областях, о серьезных боестолкновениях за последние сутки в отчете ISW не сообщается.