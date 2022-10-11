Війська РФ збудували дві понтонні переправи у Херсонській області (фото)

Це підтверджує супутникове фото Planet Labs за 11 жовтня. Поруч із зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар'ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які використовуються окупантами для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар'ївського мосту, а інша – на відстані понад сотню метрів.

Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, яку знищили ЗСУ ракетними ударами ще 5 вересня.

Експлуатацію самого Дар'ївського мосту було припинено після точних ракетних ударів Збройних сил України ще раніше – 26 серпня, про що повідомлялося в оперативному командуванні "Південь".