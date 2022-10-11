Войска РФ построили две понтонные переправы в Херсонской области (фото)

Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября. Рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, используемые оккупантами для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров.

Последняя, ​​похоже, возведена оккупантами на замену той, которую уничтожили ВСУ ракетными ударами еще 5 сентября.

Эксплуатация самого Дарьевского моста была прекращена после точных ракетных ударов Вооруженных сил Украины еще раньше – 26 августа, о чем сообщалось в оперативном командовании "Юг".