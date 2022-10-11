Войска РФ построили две понтонные переправы в Херсонской области (фото)

Российские военные построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для переброски живой силы и боеприпасов через Ингулец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схеми".
Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября. Рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, используемые оккупантами для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров.
Эксплуатация самого Дарьевского моста была прекращена после точных ракетных ударов Вооруженных сил Украины еще раньше – 26 августа, о чем сообщалось в оперативном командовании "Юг".
Ранее мы писали, что украинские военные ударили по двум понтонным мостам в районе Дарьевки Херсонской области в том момент, когда по ним переправлялась российская танковая рота.
РБК-Укрина также писало, что в сентябре украинские защитники нанесли удары по двум понтонным мостам в Дарьевке и Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.