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Війська РФ завдали удару по Тернополю

Фото: війська РФ завдали удару по Тернополю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні ввечері, 13 травня, завдали ракетного удару по Тернополю, повідомляється про приліт у промзону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Тернопольскої облради Михайла Головка.

"За попередніми даними, маємо приліт у промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо за роботу наші ППО", - йдеться у повідомленні Головка.

Варто зазначити, що сьогодні війська РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення завдали ракетного удару по Тернополю.

Оновлено 23:48

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.

Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи.

Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносія.

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ТернопільвибухиВторгнення Росії до України