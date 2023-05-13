Війська РФ завдали удару по Тернополю

"За попередніми даними, маємо приліт у промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо за роботу наші ППО", - йдеться у повідомленні Головка.

Варто зазначити, що сьогодні війська РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення завдали ракетного удару по Тернополю.

Оновлено 23:48

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.