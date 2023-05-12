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Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки "Калібрів" можуть переносити

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 19:58
Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: скільки "Калібрів" можуть переносити Фото: російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному мор (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 травня, стало відомо, що Російська Федерація вивела в Чорне море два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За даними Назарова, окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі

  • один надводний;
  • та один підводний ракетоносій.

Він повідомив, що таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної небезпеки - підвищений. Будьте уважні й свідомі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - сказав спікер.

Нагадаємо, російські війська вранці 4 травня збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні у Чорному морі. Серед них і ракетоносії. Так, у Чорному морі корабельне угруповання ворога складалося з 11 кораблів, у тому числі 4 надводних ракетоносіїв. Пізніше ворог зменшив кількість ракетоносіїв.

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