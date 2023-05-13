В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо
Сьогодні, 13 травня, Україною шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог
Оновлено о 22:42.
Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста залишатись в укриттях.
"Я прошу вас залишатися у безпечному місці до відбою. Не публікуйте фото та відео. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - сказав він.
Крім того, повітряна тривога наразі оголошена також в Херсонській та Харківській областях.
Оновлено о 22:34.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нагадуємо про заборону зйомки та оприлюднення кадрів роботи ППО", - написав він.
Тим часом глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив на необхідності пройти в укриття.
За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Тернополі та області пролунали вибухи.
Оновлено о 22:30.
Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України закликав українців зберігати інформаційну тишу.
Оновлено о 22:26.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив не ігнорувати повітряну тривогу.
В Миколаївських місцевих Telegram-каналах повідомляють, що невідомі повітряні цілі у Вінницькій області, попередньо залетіли з боку Придністров'я.
Крім того, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також призвав не ігнорувати повітряну тривогу.
"Жителі Львівської області, не ігноруйте повітряну тривогу", - наголосив він
Оновлено о 22:22.
За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Херсоні пролунали вибухи.
Оновлено о 22:20.
Повітряна тривога оголошена в Миколаївській області.
Станом на 22:16 тривога оголошена в Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях, а також в Києві та Криму.
Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.