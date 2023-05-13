В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог

Оновлено о 22:42.

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста залишатись в укриттях.

"Я прошу вас залишатися у безпечному місці до відбою. Не публікуйте фото та відео. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!", - сказав він.

Крім того, повітряна тривога наразі оголошена також в Херсонській та Харківській областях.

Оновлено о 22:34.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нагадуємо про заборону зйомки та оприлюднення кадрів роботи ППО", - написав він.

Тим часом глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив на необхідності пройти в укриття.

За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Тернополі та області пролунали вибухи.

Оновлено о 22:30.

Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України закликав українців зберігати інформаційну тишу.

Оновлено о 22:26.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив не ігнорувати повітряну тривогу.

В Миколаївських місцевих Telegram-каналах повідомляють, що невідомі повітряні цілі у Вінницькій області, попередньо залетіли з боку Придністров'я.

Крім того, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також призвав не ігнорувати повітряну тривогу.

"Жителі Львівської області, не ігноруйте повітряну тривогу", - наголосив він

Оновлено о 22:22.

За даними "Суспільного", місцеві жителі повідомляють, що в Херсоні пролунали вибухи.

Оновлено о 22:20.

Повітряна тривога оголошена в Миколаївській області.

Станом на 22:16 тривога оголошена в Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях, а також в Києві та Криму.

Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносії.

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