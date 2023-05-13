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Войска РФ нанесли удар по Тернополю

Фото: войска РФ нанесли удар по Тернополю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня вечером, 13 мая, нанесли ракетный удар по Тернополю, сообщается о прилете в промзону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

"По предварительным данным, имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких. Благодарим за работу наши ПВО", - говорится в сообщении Головко.

Стоит отметить, что сегодня войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.

Обновлено 23:48

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели.

Обновлено 0:28

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что в результате ракетного удара травмированы двое граждан. Предварительно они получили осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая помощь.

Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью.

По его словам, всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.

Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы.

Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.

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