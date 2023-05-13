Войска РФ нанесли удар по Тернополю

"По предварительным данным, имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких. Благодарим за работу наши ПВО", - говорится в сообщении Головко.

Стоит отметить, что сегодня войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.

Обновлено 23:48

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели.

Обновлено 0:28

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что в результате ракетного удара травмированы двое граждан. Предварительно они получили осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая помощь.

Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью.

По его словам, всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты.