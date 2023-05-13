У Києві та області працює ППО, попереджають про ракетну небезпеку

Фото: у Києві та області працює ППО, є загроза ракетного удару (Getty Images)

У Києві та області сьогодні ввечері, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.