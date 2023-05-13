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У Києві та області працює ППО, попереджають про ракетну небезпеку

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Київ, Субота 13 травня 2023 23:29
У Києві та області працює ППО, попереджають про ракетну небезпеку Фото: у Києві та області працює ППО, є загроза ракетного удару (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та області сьогодні ввечері, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Ракетна небезпека! Сили ППО працюють за цілями. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога , у низці регіонів чути вибухи.

Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносія.

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