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Війська РФ завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з артилерії та мінометів

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Чернігівська область, Неділя 29 січня 2023 15:35
Війська РФ завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з артилерії та мінометів Фото: Війська РФ завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з артилерії та мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 29 січня, російські військові вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області. Вони відкривали вогонь з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 12:20 до 12:30 окупанти вісім разів завдали ударів у районі села Хрінівка приблизно з міномета 120 мм.

При цьому з 12:30 до 12:38 росіяни, ймовірно, з САУ тричі відкривали вогонь по району поблизу села Красний Хутір.

В обох випадках втрат серед о/с та техніки не було. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні російські військові міномети атакували Чернігівську та Сумську області.

Крім того, 27 січня російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

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