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Войска РФ нанесли удары по приграничью Черниговской области из артиллерии и минометов

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Черниговская область, Воскресенье 29 января 2023 15:35
Войска РФ нанесли удары по приграничью Черниговской области из артиллерии и минометов Фото: Войска РФ нанесли удары по приграничью Черниговской области из артиллерии и минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 29 января, российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области. Они открывали огонь из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 12:20 до 12:30 оккупанты восемь раз нанесли удары в районе села Хреновка предположительно из миномета 120 мм.

При этом с 12:30 до 12:38 россияне предположительно из САУ трижды открывали огонь по району вблизи села Красный Хутор.

В обоих случаях потерь среди о/с и техники не было. Также информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

Кроме того, 27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

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