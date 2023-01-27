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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів

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Чернігівська область, П'ятниця 27 січня 2023 19:40
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 16:20 до 16:35 було здійснено сім обстрілів, ймовірно, з мінометів 120 мм, в район н.п. Хрінівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня російські військові обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії.

Крім того, 25 січня російські військові надвечір двічі обстріляли дві громади Сумської області.

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