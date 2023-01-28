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Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську та Сумську області

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Україна, Субота 28 січня 2023 17:05
Окупанти з мінометів знову обстріляли Чернігівську та Сумську області Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 28 січня, російські військові з мінометів атакували Чернігівську та Сумську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

"Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

  • З 10:45 до 11:30 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Стара Гута;
  • З 10:27 до 11.30 повідомили про 12 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Миколаївка;
  • З 11:40 до 11:50 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне;
  • З 11:33 до 11:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Стягайлівка.

В оперативному командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Також раніше військові РФ використовуючи мінометну зброю, два рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

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