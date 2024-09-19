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Війська РФ завдали авіаударів по Запорізькому району, є загибла та поранені

Четвер 19 вересня 2024 07:23
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Війська РФ завдали авіаударів по Запорізькому району, є загибла та поранені Ілюстративне фото: авіація РФ скинула КАБи на Запорізький район (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники завдали ударів по Запорізькому району уз застосуванням авіаційного озброєння. Через ворожу бомбову атаку загинула жінка, ще дві людини були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Чиновник зазначив, що для ударів противник використовував керовані авіаційні бомби (КАБ).

"Одна жінка загинула, дві - поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", - написав він у своєму Twitter сьогодні вранці.

Також начальник Запорізької ОВА розповів, що російські окупанти щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно", - йдеться в публікації чиновника

Російські удари по Запорізькій області

Зазначимо, населені пункти Запорізької області страждають від російських обстрілів регулярно.

Так, вчора стало відомо, що війська РФ обстріляли Запорізьку область, поранивши та вбивши цивільних жителів. В ОВА розповіли, що постраждала Комишуваська громада, де жертвами обстрілу стали двоє людей, і п'ятеро були поранені.

А 11 вересня російські терористи атакували Кам'янський район, де через обстріл загинула людина, і були постраждалі.

2 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули дві людини, і серед жертв була дитина. Також було відомо про двох поранених.

Раніше також повідомлялося, що перед цим Запоріжжя зазнавало ракетних ударів 27 серпня. Тоді ворог бив по місту балістикою з території тимчасово окупованого Криму.

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