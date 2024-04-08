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Війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники: в яких областях оголосили про загрозу

Понеділок 08 квітня 2024 23:32
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Війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники: в яких областях оголосили про загрозу Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомляється, що ворог запустив дрони з південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Херсонщина – загроза застосування ударних БПЛА", - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що група дронів-камікадзе помічена на півночі Херсонської області і рухається курсом на північний захід.

Атака "Шахедов" у ніч із 7 на 8 квітня

Нагадаємо, вчора ввечері, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили у напрямку України безпілотники типу Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня у Київській області оголошували тривогу через роботу сил ППО щодо ворожих безпілотників.

Пізніше повідомлялося, що російські війська вночі направили кілька хвиль ударних дронів типу Shahed-131/136 південними областями. Внаслідок прильоту пошкоджено логістичний об'єкт. Так, в операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося результативно відпрацювати по семи дронах: чотири збиті в Одеській області, два - в Миколаївській і один - у Кіровоградській області.

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