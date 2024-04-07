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Війська РФ знову запустили "Шахеди": де в Україні оголошена тривога

Неділя 07 квітня 2024 23:21
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Війська РФ знову запустили "Шахеди": де в Україні оголошена тривога Фото: війська РФ запустили групу ударних дронів по Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед" пізно ввечері, 7 квітня, для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі дрони-камікадзе були зафіксовані на півдні України після 23:00.

"Загроза ударних БпЛА з південного напрямку", - поінформували військові.

Була оголошена повітряна тривога у Херсонській області.

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку", - йдеться в заяві командування ПС.

Пізніше сигнал тривоги залунав також у Миколаївській області.

"Увага! Миколаївська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини", - передали військові.

Згодом тривога поширилася і на Запорізьку область.

Крім того, зафіксована загроза ворожих "Шахедів" і на півночі країни, а також у центральних регіонах.

"Увага! Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА. Увага! Чернігівська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття... Увага! Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини!" - передали в Повітряних силах.

Робота ППО

В Силах оборони півдня України розповіли про роботу ППО по ворожих дронах

Військові закликають перебувати в укриттях та не знімати бойову роботу захисників неба.

Оновлено о 00:35

В Повітряних силах заявили, що група "Шахедів" на Чернігівщині летить у напрямку Київської області. Ще група БпЛА ворога на Миколаївщині летить у напрямку Кіровоградської та Вінницької областей.

Війська РФ знову запустили &quot;Шахеди&quot;: де в Україні оголошена тривога

Атака "Шахедами" по Україні 7 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" припортову інфраструктуру в Одесі. Тут постраждала жінка. Також російські війська вдарили дронами і по Дніпропетровській області.

Загалом окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО ЗСУ збила всі дрони.

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Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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