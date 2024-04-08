Войска РФ запустили по Украине ударные беспилотники: в каких областях объявили об угрозе

Российские войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщается, что враг запустил дроны с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Позже стало известно, что группа дронов-камикадзе замечена на севере Херсонской области, и движется курсом на северо-запад.

Атака "Шахедов" в ночь с 7 на 8 апреля

Напомним, вчера вечером, 7 апреля, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа Shahed. Дроны атаковали южные, центральные и северные области.

В частности, ночью 8 апреля в Киевской области объявляли тревогу из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Позже сообщалось, что российские войска ночью направили несколько волн ударных дронов типа Shahed-131/136 по южным областям. В результате прилета поврежден логистический объект. Так, в операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по семи барражирующих снарядах: четыре сбито в Одесской области, два - в Николаевской и один - в Кировоградской области.

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